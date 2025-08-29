Кафанов высказался о вызове в сборную вратаря «Зенита» Адамова

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал первый вызов в карьере под знамена национальной команды голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

«Решение было принято после того, как Денис отыграл очень яркий матч со «Спартаком». До этого были две игры на кубок, также был ещё один матч чемпионата с его участием. И по итогам этих четырёх встреч было принято решение включить в состав на сбор Дениса» - цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

Адамов сменил во вратарской бригаде Виталия Гудиева из «Акрона» и Евгения Ставера из «Рубина», которые не попали в итоговый состав сборной, хоть и фигурировали в расширенном варианте ростера.

4 сентября сборная России дома сыграет с Иорданией. Игра состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Сборная Иордании находится на 64 строчке ФИФА, она впервые в истории попала на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

7 сентября на выезде подопечные Валерия Карпина будут противостоять сборной Катара. Эта сборная занимает 53-е место в рейтинге ФИФА, является двукратным победителем Кубка Азии (2019, 2023).