«Спартак» отреагировал на невызов Умярова в сборную

«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»
«Спартак» отреагировал на невызов Наиля Умярова в сборную России.
Сегодня был опубликован окончательный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в список не попал. Валерий Карпин прокомментировал решение не вызывать Умярова: «Видим работу и прогресс, но на позиции высокая конкуренция. Кисляк, Глебов и Черников показывают качественный футбол».
«Наиль Умяров в РПЛ-2025/26: Лучший по количеству минут на поле (600); Лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459); Лучший полузащитник по количеству точных передач (340); Лучший полузащитник по возвратам мяча (115); Лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км). Счастливы иметь такого игрока в команде», – написала пресс-служба «Спартака».
