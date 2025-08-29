«Спартак» отреагировал на невызов Умярова в сборную

«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»

«Спартак» отреагировал на невызов Наиля Умярова в сборную России.

Сегодня был опубликован окончательный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в список не попал. Валерий Карпин прокомментировал решение не вызывать Умярова: «Видим работу и прогресс, но на позиции высокая конкуренция. Кисляк, Глебов и Черников показывают качественный футбол».

«Наиль Умяров в РПЛ-2025/26: Лучший по количеству минут на поле (600); Лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459); Лучший полузащитник по количеству точных передач (340); Лучший полузащитник по возвратам мяча (115); Лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км). Счастливы иметь такого игрока в команде», – написала пресс-служба «Спартака».
