«Спартак» отреагировал на невызов Умярова в сборную

«Спартак» отреагировал на невызов Наиля Умярова в сборную России.

© ФК "Спартак"

Сегодня был опубликован окончательный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в список не попал. Валерий Карпин прокомментировал решение не вызывать Умярова: «Видим работу и прогресс, но на позиции высокая конкуренция. Кисляк, Глебов и Черников показывают качественный футбол».