Карпин поделился ожиданиями от матчей с Катаром и Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Катара и Иордании в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего сбора и предстоящих матчей с Иорданией и Катаром?

– Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар – все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее, — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.