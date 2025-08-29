Левандовский возвращается в сборную Польши

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский вернется в сборную Польши в качестве капитана, заявил главный тренер национальной команды Ян Урбан.

Форвард вызван в национальную команду на матчи отбора ЧМ‑2026 против Нидерландов (4 сентября) и Финляндии (7 сентября).

В июле Урбан сменил Михала Пробежа, который ушел в отставку в июне на фоне скандала по поводу его решения отобрать капитанскую повязку у лучшего бомбардира в истории сборной Польши Левандовского.

— Капитаном команды будет Роберт Левандовский, и он появится вместе со мной на пресс‑конференции в понедельник. Я назначил Петра Зелиньского вице‑капитаном, а Яна Беднарка — третьим капитаном. Игроки уже проинформированы об этом — я переговорил с ними и хотел, чтобы они узнали о моем решении первыми, — приводит слова тренера пресс‑служба Польского футбольного союза.

37‑летний Левандовский забил 85 голов в 158 матчах за сборную Польши.