Колосков посчитал неприличным, если Лукин и Глебов не сыграют за сборную

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал состав сборной России на сентябрьские матчи, в которых команда Валерия Карпина встретится с Катаром и Иорданией.

© РФС

Сегодня, 29 августа, пресс-служба РФС опубликовала окончательный список из 30 вызванных футболистов на будущий сбор.

«Тренер выбирает состав, исходя из задач. Вызов Антона Миранчука немного удивляет, а остальные – нет. Миранчука взяли, так как он игрок «Динамо», Антон ничего не испортит. Лукин и Глебов проявили себя, они надежные ребята. Убежден, что и Лукин, и Глебов получат игровое время, а то будет неприлично», – цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин, полузащитник армейцев Кирилл Глебов и вратарь «Зенита» Денис Адамов впервые в карьере были вызваны в сборную России.

Сборная России 4 сентября сыграет на «Лукойл Арене» против Иордании, 7 сентября – на стадионе «Аль-Садд» (Эр-Райян) против Катара.

В нынешнем календарном году сборная России провела четыре матча, в которых обыграла национальные команды Гренады (5:0), Замбии (5:0) и Беларуси (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1).