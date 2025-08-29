Овсянников объяснил, как ему удалось стать основным вратарем «Оренбурга»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о том, за счет чего ему удалось стать основным голкипером команды.

© ФК «Балтика»

«Оренбург» объявил о подписании контракта с Овсянниковым в начале июля. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов» и на правах аренды один сезон провел в португальском «Униан Лейрия».

— За счет работы, желания, за счет тренировок, товарищеских игр главный тренер выбрал меня первым номером. В любом случае, конкуренция — это хорошо и для меня, и для Николая [Сысуева]. Это рост. Спокойно переходил, зная, что будет непросто выиграть конкуренцию. Но рад, что получилось, и сейчас буду доказывать дальше, — сказал Овсянников в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Голкиперу 26 лет. В текущем сезоне он провел 6 матчей в МИР РПЛ и пропустил 8 мячей, на его счету один «сухой» матч.

