Тедеев ответил критикам Дзюбы

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о личных качествах нападающего команды Артема Дзюбы.

«Каждому, кто смеет критиковать Дзюбу, я бы советовал разок проехать с ним от одного аэропорта до другого и до отеля. И посмотреть, сколько людей к нему подходит. Я ни разу не видел, чтобы Дзюба фотографировался без улыбки! Человек отдаёт себя людям. Когда он что-то говорит, то говорит от сердца. Он никогда не врёт. И вот это люди должны знать и понимать, а не искать возможность его где-то уколоть», – цитирует Тедеева «Чемпионат».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября прошлого года. Минувшим летом у нападающего истек контракт с «Локомотивом», к клубу из Тольятти игрок присоединился на правах свободного агента.

Действующее соглашение между 37-летним игроком и «Акроном» рассчитано до конца сезона. Рыночная стоимость форварда оценивается в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Дзюба провел шесть матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России и национального первенства. Ни один российский футболист не забил за карьеру больше голов, чем 37-летний игрок.

После шести туров «Акрон» идет на 11 месте, имея в активе шесть очков. Следующий матч тольяттинцы проведут против 31 августа против «Балтики».