«Челси» может усилить состав полузащитником «Брайтона» — Романо

Чемпионат.com

«Челси» работает над сделкой по подписанию контракта с 20-летним атакующим полузащитником «Брайтона» Факундо Буонанотте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Челси» может усилить состав полузащитником «Брайтона»
© Чемпионат.com

По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту также проявляет дортмундская «Боруссия» и несколько неназванных клубов Англии.

В минувшем сезоне Буонанотте играл за «Лестер» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Брайтоном» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости