Талалаев рассказал об изменении целей «Балтики» на сезон

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о корректировке задач на сезон в связи с успешным выступлением калининградской команде в чемпионате России.

«Устроит ли «Балтику» финиш первенства на 10-м месте? Думаю, что перед началом сезона мы бы тоже говорили, что да. А сейчас, видя качество работы своих футболистов именно в тренировочном процессе, уровень тех игроков, которые приехали, их обучаемость и прогресс, мы возвращаемся к тому оптимистическому реализму, с которого вы начали этот разговор», – цитирует Талалаева «СЭ».

По итогам минувшего сезона «Балтика» заняла первое место в Первой лиге и обеспечила себе место в РПЛ. Команда вернулась в Высшую лигу, проведя всего сезон во втором дивизионе после вылета калининградцев из чемпионата России в сезоне-2023/2024.

После шести туров РПЛ «Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Талалаева отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.

В седьмом туре чемпионата России «Балтика» в гостевом матче сыграет против «Акрона». Встреча состоится 31 августа.