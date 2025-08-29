Защитник Лобов перешел из «Зенита» в «Рубин»

Защитник Никита Лобов перешел из петербургского «Зенита» в «Рубин», сообщает пресс‑служба казанского клуба.

© ФК «Зенит»

Соглашение 20‑летнего футболиста с «Рубином» рассчитано до 2029 года. Как информирует «Зенит», петербуржцы имеют право обратного выкупа игрока.

Лобов является воспитанником академии «Зенита». За вторую команду «сине‑бело‑голубых» он провел 39 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Также в его активе две игры за основной состав.

