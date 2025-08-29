Губерниев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром»

ЦСКА накануне матча против «Краснодара» в седьмом туре МИР РПЛ выглядит более боевитой командой, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

Встреча между командами состоится в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 31 августа. Начало — в 18:00 (мск).

— Жду в матче ЦСКА и «Краснодара» много голов. И думаю, что здесь будет боевая ничья, хотя я больше склоняюсь к тому, что ЦСКА на данный момент чуть более боевитая команда. Но посмотрим, впрочем. Матч будет действительно хорошим, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. ЦСКА идет вторым, отставая на один балл.

Прямую трансляцию игры ЦСКА — «Краснодар» смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 17:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:55 в режиме live), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.