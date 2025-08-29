В «Реале» пожаловались на жеребьевку Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что его команде будет необходимо сменить привычный ритм подготовки к матчам Лиги чемпионов из-за выезда в Казахстан к алматинскому «Кайрату». Его слова приводит Flashscore.

© Газета.Ru

По его словам, клуб не привык к столь длительным перелетам.

«Поездка в Казахстан – это своего рода особенное условие, посмотрим, как мы впишем это в соревнования. Это нечто исключительное. Нам нужно будет максимально упростить логистику», — заявил испанец.

«Кайрат» дома примет мадридский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и греческий «Пафос». На выезде «Кайрат» также сыграет с итальянским «Интером», английским «Арсеналом» и датским «Копенгагеном».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в финале разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.