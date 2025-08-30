«Оренбург» и «Рубин» назвали стартовые составы команд на матч 7 тура РПЛ

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

© Чемпионат.com

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Татаев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.