Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ

Московское «Динамо» потерпело поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

© Чемпионат.com

На 74-й минуте единственный мяч забил Мохаммад Хоссейннежад, который перекинул вратаря Игоря Лещука. Голевую передачу в актив записал Никита Глушков.

Махачкалинское «Динамо» прервало трёхматчевую серию без побед в РПЛ, набрало восемь очков и занимает 11-е место в таблице. Московское «Динамо» с восемью очками идёт девятым.

В следующем туре 12 сентября команда Хасанби Биджиева сыграет в гостях с казанским «Рубином», коллектив Валерия Карпина днём позднее примет московский «Спартак».