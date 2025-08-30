"Рубин" упустил победу над "Оренбургом"

"Оренбург" проявил характер и ушел от поражения в домашнем матче 7-го тура РПЛ против "Рубина" - 2:2.

© Российская Газета

В субботу стало известно, что в "Оренбург" переходит нападающий Иван Игнатьев. Воспитанник "Краснодара" в нынешнем сезоне выступал в чемпионате Алжира за "Кабили", за который забил пять мячей.

Но в заявку на эту игру Игнатьев не был включен.

А пока его партнеры в первом тайме получили в свои ворота два мяча. Мирлинд Даку открыл счет на 16-й минуте, а на 34-й оформил дубль.

Впрочем, "Оренбург" после перерыва вышел с настроем отыграться. И на 52-й минуте вышедший на замену форвард Гедеон Гузина оказался в нужное время в нужном месте.

На 72-й минуте хозяева получили право на пенальти. Хорди Томпсон с точки был точен - 2:2. До финального свистка эти цифры на табло так и не изменились.

"Рубин" имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место, "Оренбург" набрал семь баллов и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.