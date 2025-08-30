Дубль Барко помог «Спартаку» победить «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ

«Спартак» на своем поле обыграл обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 2:1.

© ФК "Спартак" Москва

Три факта

1. «Сочи» впервые за 7 туров РПЛ забил в первом тайме. На 42-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Васильев. Его арендовали в «Зените» до конца нынешнего сезона.

2. Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев забил свой первый гол в нынешнем сезоне РПЛ. До этого футболист отличался только в Кубке, забив в ворота московского «Динамо».

3. Судья встречи показал красную карточку игроку «Спартака» Наилю Умярову. После просмотра решение было изменено на желтую. Эта красная могла быть первой в карьере Умярова в РПЛ.

РПЛ. 7-й тур

«Спартак» - «Сочи» - 2:1

Голы: Барко, 16 п (1:0); Васильев, 42 (1:1); Барко, 90+7 п (2:1)