Сборная Иордании прибыла в Россию для участия в товарищеском матче

Менеджер сборной Иордании Мохаммад Манго заявил, что команда готовится провести первую тренировку в Москве перед товарищеским матчем с Россией.

"Наша команда сегодня в 7:50 прибыла в Москву в полном составе. Первая тренировка запланирована уже сегодняшним вечером, в 19:00, на тренировочных полях "Спартака" рядом со стадионом, на котором пройдет наша игра с Россией", — приводит слова Манго Sport24.

Встреча национальных команд России и Иордании состоится 4 сентября на стадионе "Лукойл Арена". Начало – в 20:00 по московскому времени. Также известно, что сборная России встретится с Катаром в Эр-Райяне 7 сентября. 10 октября Россия примет сборную Ирана в Волгограде. 14 октября в Москве пройдет товарищеский матч с командой Боливии, 12 ноября российская команда сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, 15 ноября – с Чили в Сочи.