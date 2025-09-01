ПСЖ договорился с «Манчестер Сити» о переходе Доннаруммы

За итальянского вратаря английский клуб заплатит 35 миллионов евро. Ещё четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

© Соцсети

Об этом в соцсетях написал спортивный журналист Орацио Аккомандо. По его словам, голкипер подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Доннарумма перешёл во французский ПСЖ из «Милана» летом 2021 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне вратарь сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в 17 встречах он отыграл «на ноль».