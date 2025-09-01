В ЦСКА сорвался трансфер португальского полузащитника

Полузащитник "Витории Гимарайнш" Томас Гендель перейдёт в сербскую "Црвену Звезду".

По информации Mozzart Sport, Томас Гендель перейдёт в "Црвену Звезду" вместо ЦСКА. Сербский клуб предложил 7 миллионов евро и перехватил опорного полузащитника. Он станет самым дорогим трансфером за всю историю клуба из Белграда.

В текущем сезоне Томас Гендель провёл за португальский клуб "Витория Гимарайнш" во всех турнирах три матча и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего португальца в 13 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Томас Гендель вызывался в сборную Португалии до 21 года.

После семи сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.

Напомним, что в летнее трансферное окно красно-синие приобрели полузащитников Матеуса Алвеса, Даниеля Руиса и Лионеля Верде, защитников Жоао Виктора и Рамиро Ди Лусиано.