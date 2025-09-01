Угальде ответил, планирует ли покидать «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде заявил, что не планирует покидать клуб этим летом. Ранее появилась информация, что костариканец – главная трансферная цель «Фейеноорда» на остаток трансферного окна.

«Я обсудил это со своими представителями, но я в «Спартаке». И я там счастлив», – сказал Угальде Tigo Sports.

Угальде выступает за «Спартак» с сезона-2023/24, в минувшем розыгрыше РПЛ стал лучшим бомбардиром с 17 мячами, однако в текущем ни разу не отличился.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, зимой ходили слухи об интересе «ПСЖ» и «Монако».

В январе 2024 года Угальде стал вторым самым дорогим приобретением в истории «Спартака», с того момента опустился на пятую строчку.

После 7-го тура «Спартак» занимает шестое место с 11 очками.