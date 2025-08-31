«Аль-Иттихад» начал переговоры о подписании полузащитника «Зенита» Жерсона. Футболист сине-бело-голубых является ключевой трансферной целью саудовского клуба в последние недели. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент соответствующее соглашение отсутствует, однако «Аль-Иттихад» пытается его достичь.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.