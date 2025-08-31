«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал только одну победу в пяти последних матчах

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл «Ухань Фри Таунс» в матче 23-го тура китайской Суперлиге.

© Global look

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ухань Спортс Центр», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Александру Тудорие.

В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение. При этом подопечные Слуцкого идут на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 49 очков и всего один балл уступая лидеру — «Чэнду Цяньбао». Команда «Ухань Фри Таунс» после победы в 23-м туре расположилась на 11-й строчке таблицы, имея в активе 24 балла.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.