В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом.

Ранее, на 27-й минуте, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ударом головой открыл счёт в матче с подачи латераля Данила Кругового, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав фол в атаке. На 36-й минуте Кисляк вывел ЦСКА вперёд после паса хавбека Ивана Облякова. На 44-й минуте Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового.