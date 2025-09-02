Джон Кордоба установил необычный рекорд в РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба установил необычный рекорд в Мир Российской Премьер-Лиге. Так, колумбиец стал первым нападающим, который трижды забивал гол и получал красную карточку в одном матче чемпионата, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

© Чемпионат.com

Ранее ни один нападающий трижды не комбинировал гол с удалением в одной игре. Подобное «достижение» было лишь у известного в прошлом защитника Дениса Колодина.

Напомним, Кордоба накануне заработал удаление и забил гол в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА — 1:1. Колумбиец получил красную карточку за удар шипами по руке соперника.