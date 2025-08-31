Кордоба думает об отъезде из РПЛ после удаления в матче против ЦСКА

Одна из главных звезд РПЛ колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба заявил о том, что может покинуть лигу после удаления в матче против ЦСКА.

Кордоба получил красную карточку в начале второго тайма после того, как ударил по мячу в сторону игрока ЦСКА Мойзеса и слегка задел его руку шипами бутсы.

После игры лидер "Краснодара" заявил, что ему надоело подобное отношение к себе со стороны арбитров в РПЛ и он испытывает желание уехать.

"Устал от несправедливости с судьями. После такого появляется желание покинуть лигу. За четыре года уже произошло много всего. Думаю, решение судьи сегодня может повлиять на мое будущее. Если я должен уехать, то я уеду. Люблю "Краснодар", но больше так продолжать не могу", - приводит слова игрока Sport24.

Кордоба добавил, что устал от "несправедливости", отметив, что подобное происходит не в первый раз.

До удаления колумбиец успел забить гол в ворота ЦСКА, а сама игра завершилась со счетом 1:1.