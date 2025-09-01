Экс-тренер «Динамо» оценил слова Карпина про отставку

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил «Матч ТВ», что тренер московского клуба Валерий Карпин, если захочет, действительно уйдет из клуба по своему желанию.

«Динамо» в воскресенье в Каспийске уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в седьмом туре МИР РПЛ. «Бело‑голубые» набрали восемь очков в семи турах и занимают девятое место в турнирной таблице. После матча Валерий Карпин, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», сказал, что готов покинуть пост главного тренера московской команды.

— Слова Карпина после проигрыша в Махачкале — это эмоции?

— Смотрите. Руководство клуба требует результата, а результата нет. Возможно, «Динамо» не угадало с тренером, но раз уж назначили, так надо дать время поработать. Сейчас глупо менять Карпина, потому что придет новый тренер, опять потребуется время на построение команды и так далее.

— Но вы не исключаете, что Валерий Георгиевич может действительно уйти сам?

— Почему нет? Он амбициозный человек и если захочет, то уйдет, — сказал Силкин «Матч ТВ».

