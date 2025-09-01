Экс-тренер «Динамо» оценил слова Карпина про отставку

Силкин о словах главного тренера «Динамо» Карпина про отставку: «Он амбициозный человек. Если захочет, уйдет»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил «Матч ТВ», что тренер московского клуба Валерий Карпин, если захочет, действительно уйдет из клуба по своему желанию.

«Динамо» в воскресенье в Каспийске уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в седьмом туре МИР РПЛ. «Бело‑голубые» набрали восемь очков в семи турах и занимают девятое место в турнирной таблице. После матча Валерий Карпин, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», сказал, что готов покинуть пост главного тренера московской команды.

— Слова Карпина после проигрыша в Махачкале — это эмоции?

— Смотрите. Руководство клуба требует результата, а результата нет. Возможно, «Динамо» не угадало с тренером, но раз уж назначили, так надо дать время поработать. Сейчас глупо менять Карпина, потому что придет новый тренер, опять потребуется время на построение команды и так далее.

— Но вы не исключаете, что Валерий Георгиевич может действительно уйти сам?

— Почему нет? Он амбициозный человек и если захочет, то уйдет, — сказал Силкин «Матч ТВ».

