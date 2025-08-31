Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»

Российский специалист Валерий Карпин заявил, что готов уйти с поста главного тренера московского «Динамо». Сегодня, 31 августа, его команда проиграла махачкалинскому «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ со счётом 0:1. Это пятое поражение команды Карпина в 10 матчах сезона.

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание? — Работать. Что ещё тут сделаешь? Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.

— Они сейчас вас не слышат? — Видимо, нет. Раз не выполняют, значит, не слышат. Либо [надо] тренера поменять.

— А вы готовы так просто уйти? — А чего нет? Первый раз, что ли?

— Понятно, что не первый, но, думаю, вы тоже большие надежды возлагали. И на себя в том числе. — Возлагал, да.

— А сейчас? — Пока возлагаю, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».