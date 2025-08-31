Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера московского «Динамо».

Команда Карпина в воскресенье проиграла махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в рамках седьмого тура МИР РПЛ. «Бело‑голубые» набрали восемь очков в семи турах и занимают девятое место в турнирной таблице.

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?

— Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.

— Они сейчас вас не слышат?

— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.

— А вы готовы так просто уйти?

— А чего нет? Первый раз что ли?

— Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя в том числе.

— Возлагал, да.

— А сейчас?

— Пока возлагаю, — ответил Карпин на вопрос корреспондента «Матч ТВ».

В следующем туре московское «Динамо» 13 сентября сыграет на своем поле со «Спартаком».