Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера «Динамо»
Валерий Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера московского «Динамо».
Команда Карпина в воскресенье проиграла махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в рамках седьмого тура МИР РПЛ. «Бело‑голубые» набрали восемь очков в семи турах и занимают девятое место в турнирной таблице.
— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?
— Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.
— Они сейчас вас не слышат?
— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.
— А вы готовы так просто уйти?
— А чего нет? Первый раз что ли?
— Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя в том числе.
— Возлагал, да.
— А сейчас?
— Пока возлагаю, — ответил Карпин на вопрос корреспондента «Матч ТВ».
В следующем туре московское «Динамо» 13 сентября сыграет на своем поле со «Спартаком».