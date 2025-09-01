Илья Мэддисон анонсировал увольнение Карпина из «Динамо»

Российский стример Илья Мэддисон во время прямой трансляции в своем блоге анонсировал тренерскую перестановку в московском «Динамо» после поражения в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» из Махачкалы.

© Газета.Ru

Блогер, который более 20 лет поддерживает бело-голубых, заявил, что в ближайшее время на место Валерия Карпина будет назначен наставник «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.

«У меня есть контакт в руководстве «Динамо», человек работает уже больше 20 лет там. Слуцкий скоро возглавит московское «Динамо». Насколько я знаю, наконец-то уже идут переговоры. Карпину надо приготовиться. Никаких возможностей на камбэк нет. Можете проверять мой инсайд» — заявил Мэддисон.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.