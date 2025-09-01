Украинец Забарный впервые рассказал об общении с Сафоновым в ПСЖ

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Украины Илья Забарный в эфире шоу «Футбол 360» заявил, что общается с российским голкипером Матвеем Сафоновым исключительно в рамках тренировочной работы.

© Газета.Ru

По его словам, ни с одним россиянином вне профессиональной деятельности он не контактирует.

«Не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином. Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять свои обязательства перед командой», — заявил Забарный.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщалось, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.