Города США испытывают финансовые трудности при подготовке к ЧМ по футболу

Города США, принимающие чемпионат мира по футболу 2026 года, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями при подготовке к турниру. Согласно изданию Politico, местные власти выражают растущую озабоченность необходимостью изыскания миллионов долларов на покрытие логистических расходов и расходов в сфере безопасности.

Проблема усугубляется строгими ограничениями ФИФА в отношении возможностей местных организаторов по привлечению собственного финансирования. Хотя Конгресс США одобрил выделение 625 миллионов долларов на обеспечение безопасности, городам дополнительно требуется до 150 миллионов долларов каждый на сопутствующие расходы. Как минимум два местных организационных комитета уже направили в ФИФА частные жалобы на недостаточную поддержку.

Чемпионат мира 2026 года, который впервые пройдет с участием 48 команд, состоится с 15 июня по 13 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.

