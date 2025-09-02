Литвинов: против «Спартака» все выдают лучшую игру в жизни

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал шансы столичной команды на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.

© ФК «Спартак»

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне, конечно, возможно. Наш матч с «Сочи» — один из примеров, когда качество футбола оставляет желать лучшего, но самое главное — забрать очки. «Спартак» — принципиальный соперник для каждого», — сказал Литвинов корреспонденту РБ Спорт.

Ранее, 30 августа, московская команда выиграла матч у «Сочи» со счетом 2:1 и продлила победную серию до двух матчей подряд. До этого красно-белые 2 раза проиграли и 2 раза сыграли вничью.

После 7 туров «Спартак» занимает 6 место в общей турнирной таблице с 11 очками.

Последний раз «Спартак» становился чемпионом РПЛ в 2017 году. В Кубке России московская команда побеждала в 2022 году. В минувшем сезоне красно-белые заняли 4 место в чемпионате страны.