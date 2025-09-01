Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после финала Кубка лиг, сообщает Mundo Deportivo.

© Матч ТВ

В ночь на понедельник «Интер Майами» проиграл в решающем матче за трофей со счетом 0:3. Суарес, а также его одноклубник Лионель Месси провели на поле всю игру.

После финального свистка на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников «Сиэтла» плюнул ему в лицо.

На послематчевой пресс‑конференции тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что не видел произошедшего.