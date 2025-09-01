«Манчестер Юнайтед» все-таки продаст Антони в «Бетис».

Испанский клуб договорился с манкунианцами о трансфере 25-летнего вингера за общую сумму в размере 25 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» также получит 50% в случае дальнейшей перепродажи бразильца.

Как уточнил журналист Бен Джейкобс, испанцы гарантированно заплатят 22 миллиона евро, еще 3 млн могут быть выплачены в виде боунсов.

Стороны ранее уже согласовали переход, но сделка была заморожена из-за разногласий по поводу того, как будет урегулирован вопрос сокращения зарплаты футболиста, которую он получал в «Манчестер Юнайтед». В дальнейшем манкунианцы не будут платить игроку.

У Антони был контракт в «Манчестер Юнайтед» с зарплатой 6 миллионов евро в год, и вингер хотел, чтобы клубы гарантировать ему разницу в 4 млн евро, с которой он столкнется в случае сокращения оклада в клубе Ла Лиги.

Антони провел в испанской команде вторую половину прошлого сезона на правах аренды. Он забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги.