Тюкавин может вернуться к матчу со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может вернуться в строй к матчу 8-го тура РПЛ со «Спартаком» 13 сентября. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По данным источника, на грядущей неделе нападающий примет участие в товарищеской встрече с молодежной командой бело-голубых. Тогда тренерский штаб примет решение об участии в дерби.

«Динамо» набрало восемь очков в первых семи турах. Это худший показатель среди всех команд «большой шестерки» РПЛ.

Тюкавин – лучший игрок сезона-2023/24. Весной прошлой кампании россиянин выбыл из-за травмы. В период восстановления клуб продлил с форвардом контракт до 2030 года. Ранее сообщалось, что восстановление игрока протекает в нормальном темпе.

С текущего сезона «Динамо» возглавляет тренер сборной России Валерий Карпин.