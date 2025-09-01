КДК РФС накажет «Краснодар» по итогам матча с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Краснодар» по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Игра между армейцами и чёрно-зелёными состоялась накануне, 31 августа.

