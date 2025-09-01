Мостовой готов помочь российским судьям

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что готов помочь российским судьям.

"Чтобы исправить судейство, нужна помощь футбольных людей. Необходимо, чтобы с ВАР сидели бывшие футболисты. Но таким экспертом должен быть тот, кто играл на высоком уровне. Не нужно тех, кто мячи в ауты выбивал. Готов ли я помочь? Да. Я могу им помочь, но только за хорошие деньги", - сказал Мостовой в интервью "СЭ".

Вчера, 31 августа ЦСКА на своём поле принимал "Краснодар". Матч закончился со счётом 1:1. Голы забили Матвей Кисляк и Джон Кордоба. Игру обслуживала бригада Рафаэля Шафеева. В матче было несколько спорных моментов: неудаление защитника "армейцев" Жоао Виктора за задержку нападающего "быков" Джона Кордобы, удаление форварда "Краснодара".

После семи туров команда Мусаева лидирует в чемпионате России с 16 очками, а подопечные Челестини располагются на втором месте с 15 баллами.