Бразильский голкипер Эдерсон, перешедший из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче», трогательно попрощался с английским клубом. Вратарь выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль». За время в клубе вратарь стал обладателем 18 трофеев.

«Я покидаю «Манчестер Сити» с огромной гордостью от того, чего мы достигли вместе, и для меня большая честь носить эту футболку так много раз. Под руководством Пепа мы победили, доминировали в Премьер-лиге и завоевали Европу. Это было невероятно. Я также должен поблагодарить своих товарищей по команде. Быть частью нашего стремления побеждать в каждом матче было радостью, и это наполняло меня радостью каждый день, проведённый на тренировочном поле или в раздевалке с каждым из вас. Наконец, фанаты. Спасибо вам за то, что вы помогли мне почувствовать себя как дома в городе, который так далек от моего родного, и за поддержку в этот удивительный период для меня и моей семьи. Я приехала в Манчестер восемь лет назад полная надежд, но я не могла предвидеть, что проведу такое прекрасное время вместе. Игра за «Сити» стала самым особенным периодом в моей жизни, и я всегда буду болеть за этот особенный клуб. Я ухожу с женой и детьми, но оставляю здесь большую семью, болельщиков «Сити». Однажды синий — навсегда синий», — приводит слова Эдерсона официальный сайт клуба.