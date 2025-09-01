Главный тренер "Крыльев Советов" назвал причину результативности Ракова

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев рассказал причины результативности Вадима Ракова.

"Почему стал забивать так много? Парню недостатовало игровой практики. В "Крыльях Советов" у него есть определённое доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы. Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне", - сказал Адиев в интервью ТАСС.

Вчера, 31 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости сравняли счет на последних минутах благодаря голу вингера Вадима Ракова с пенальти. Нападающий поучаствовал и в первом мяче самарцев, отдав голевой пас на Амара Рахмановича.

Вадим Раков выступает в этом сезоне за "Крылья Советов" на правах аренды. Он перешёл из московского "Локомотива". В этом сезоне вингер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

На данный момент команда Адиева находится на восьмом месте с девятью очками.