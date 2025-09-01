Игрок ЦСКА рассказал о критике в адрес молодых футболистов со стороны Кучаева

19-летний нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о критике в адрес молодых футболистов со стороны экс-футболиста армейцев Константина Кучаева, ныне выступающего за «Ростов».

«Кажется, Костя просто не любитель молодых. Все мы были для Кучая плохие: «Ни отдать, ни принять не можете!» Зануда такой, то и дело пихает. Потом всё это в шутку переводилось. А на поле было… Я и сам вижу, что в аут дал пас, а не точно на партнёра. А тут тебя ещё напрягают: «Глеб, ты чего делаешь? Зачем торопишься?» Давило первое время. А потом всё равно влился в их компанию с Дивеевым и Обляковым. Ваня сразу взял меня под крыло — первым стал со мной общаться: «Давай вместе на тренировку пойдем. Как твой день?» Потом я выбрался со старшими на ужин, а потом Обляков позвал меня на день рождения. Представь: 17-летний пацан — а вокруг Заболотный, Набабкин! С тех пор ко мне относились лояльнее», — приводит слова Глебова Sport24.

В нынешнем сезоне Глебов провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.