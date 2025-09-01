Полузащитник «Интер Майами» ударил кулаком по лицу игрока «Сиэтла»

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс ударил кулаком в лицо игрока «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг. Матч «Сиэтл» — «Интер» состоялся в ночь с 31 августа на 1 сентября мск на арене «Люмен Филд» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

ВИДЕО

После финального свистка на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент Бускетс подбежал к сопернику и нанёс ему удар в челюсть. Теперь Серхио грозит дисквалификация.

Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами МЛС (США и Канада) и Лиги MX (Мексика) с 2019 года. В минувшем сезоне победу в турнире одержал «Коламбус Крю».