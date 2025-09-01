Футболист «Динамо» Мх рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба

Футболист «Динамо» Мх Пальцев рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба
Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил «Матч ТВ», что пока нет никакой конкретики касательно его трансфера в другую команду.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24‑летним Пальцевым интересуется московский «Спартак».
В этом сезоне защитник провел семь матчей в МИР РПЛ и три игры в FONBET Кубке России.
— Можно уже сказать, что в это трансферное окно ты останешься в клубе? Или это неизвестно?
— Неизвестно. Я сам ничего не знаю. Пока я в махачкалинском «Динамо».
— Тебе что‑то агент или Шамиль Газизов говорят на этот счет?
— Нет. Пока что‑то ясного и конкретного нет, поэтому я ничего даже не спрашиваю.
— Для тебя вообще принципиально именно в это трансферное окно в другой клуб уехать?
— Нет, я просто играю в футбол. Если уеду, то уеду. Если нет, то ладно, — сказал Пальцев «Матч ТВ».
В следующем туре махачкалинское «Динамо» 12 сентября сыграет на выезде с казанским «Рубином».
