Футболист «Динамо» Мх рассказал о ситуации с возможным уходом из клуба

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил «Матч ТВ», что пока нет никакой конкретики касательно его трансфера в другую команду.

© Матч ТВ

Ранее в СМИ появилась информация, что 24‑летним Пальцевым интересуется московский «Спартак».

В этом сезоне защитник провел семь матчей в МИР РПЛ и три игры в FONBET Кубке России.

— Можно уже сказать, что в это трансферное окно ты останешься в клубе? Или это неизвестно?

— Неизвестно. Я сам ничего не знаю. Пока я в махачкалинском «Динамо».

— Тебе что‑то агент или Шамиль Газизов говорят на этот счет?

— Нет. Пока что‑то ясного и конкретного нет, поэтому я ничего даже не спрашиваю.

— Для тебя вообще принципиально именно в это трансферное окно в другой клуб уехать?

— Нет, я просто играю в футбол. Если уеду, то уеду. Если нет, то ладно, — сказал Пальцев «Матч ТВ».

В следующем туре махачкалинское «Динамо» 12 сентября сыграет на выезде с казанским «Рубином».

