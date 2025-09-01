Полузащитник ЦСКА показал последствия стычки в матче с «Краснодаром»

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков в социальных сетях продемонстрировал последствия стычки в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В одном из эпизодов игрок «быков» схватил Облякова за горло. У футболиста ЦСКА осталась небольшая ссадина.

