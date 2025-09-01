Защитник "Рубина" высказался об ужесточении лимита

Защитник "Рубина" Игорь Вуячич прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.

"Мне без разницы. Я готов спокойно конкурировать за место на поле. Качественные иностранцы усиливают чемпионат России, это сто процентов", - сказал Вуячич в интервью Metaraitings.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время лимит на легионеров в РПЛ будет пересмотрен. Предполагается, что по новым правилам командам разрешат заявлять на матчи 10 иностранных игроков, но выводить на поле только пять. Сейчас в заявке могут находится 13 легионеров. При этом команды, участвующие в РПЛ, имеют право выпустить на поле только 8 из них. Нововведения могут начать вводить постепенно со следующего сезона.