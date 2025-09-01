Сергей Жуков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» на официальном сайте объявил о назначении Серея Жукова исполняющим обязанности главного тренера команды.

© ФК «Торпедо»

Подробности контракта с 58‑летним специалистом не уточняются. Жуков ранее тренировал «Сатурн», «Томь», ульяновскую «Волгу».

В августе Олег Кононов, возглавлявший автозаводцев с января 2024 года, покинул пост главного тренера. И.о. главного тренера был назначен Павел Кирильчик.

В понедельник «Торпедо» сообщило о расторжении контрактов с Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором по соглашению сторон.

«Торпедо» после семи туров занимает 16‑е место в таблице ПАРИ Первой лиги, набрав четыре очка.

Прямые трансляции матчей Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.