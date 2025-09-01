Депутат Свищев высказался о долгах «Химок» по зарплате

Депутат Свищев о долгах «Химок» по зарплате: «Будем делать запросы в РФС и прокуратуру. Мнения пострадавших работников будут услышаны, надеюсь»
«Письмо на данный момент от работников «Химок» мы не получили. Сейчас мы будем делать запросы в РФС и прокуратуру. От этих организаций зависит данная проблематика. Надеюсь, что будут услышаны мнения пострадавших работников.
Основная тема такая: неоплата задолженностей, которые накопились за несколько месяцев. Обратились и граждане России, и иностранцы, которые работали в «Химках».
Мы занимаемся этим вопросом и ждем ответа от адресатов, которым отправим обращения. Возможно, после полученных результатов состоится заседание», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
