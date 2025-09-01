Ташуев высказался о конфликте Мусаева и Челестини

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о конфликте между тренером «быков» Мурадом Мусаевым и Фабио Челестини, руководящим ЦСКА

© Спорт день за днем

‎

‎Мусаев после вчерашнего матча седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1) осудил поведение главного тренера армейцев Челестини. Швейцарец и его тренерский штаб после удаления форварда «быков» Джона Кордобы аплодировали колумбийцу.

‎

‎— Кто в этой ситуации прав? Аплодировать удаленному — перебор или нормально?

‎— Это эмоции, это футбол. Большие ожидания от матча. Встречаются два потенциальных лидера. Да, неприятно, когда игрока удаляют, стресс, нервы, удаляют лучшего нападающего. Тут еще тренерский штаб соперников этому радуется, сыпет соль на рану. Это не очень правильно. Тут ты начинаешь ерничать. Ничего страшного и особенного нет.

‎

‎— Мусаев сказал, что в России мужчины себя так не ведут. Корректно ли со стороны тренера «Краснодара» напоминать Челестини, что он иностранец?

‎— Сказал и сказал, ничего страшного. Бывает. Челестини приехал в нашу страну, нужно быть более солидным, это мнение Мурада. Это часть шоу, не более.

‎

‎— Нужно ли как-то наказать тренеров?

‎— Вопрос не по адресу. Если честно, мне все равно.