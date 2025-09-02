Александр Медведев прокомментировал свой уход с поста председателя правления "Зенита".

© ФК "Зенит"

"Для меня это не стало сюрпризом. В спортивной системе "Газпрома" есть простой и, на мой взгляд, справедливый принцип: выигрывают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Задача прошлого сезона не выполнена — не хватило одного очка. Начало этого сезона тоже не задалось, хотя сейчас команда выиграла три матча подряд, игра выправляется. Но пятое место — это явно не то, где должен находиться "Зенит". Поэтому потребовалась встряска", - приводит слова Медведева "Фонтанка".

Напомним, что после матча 7 тура РПЛ с "Пари НН" (2:0) Александр Медведев покинул пост председателя правления "Зенита" - его место занял Константин Зырянов, который несколько лет работал в структуре клуба, а ранее был игроком сине-бело-голубых. Александр Медведев пришел в клуб в 2019 году.

По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России и отстала в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами на протяжении шести лет кряду. После 7 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.