Точилин назвал успешный результат для Осинькина в «Сочи»

‎Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал приход Игоря Осинькина в клуб с юга России.

‎Сегодня, 1 сентября, президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера.

‎— Как считаете, хороший ли это выбор?

— Слухи об этом уже давно шли, что, скорее всего, место Морено займет Осинькин. С учетом того, как команда формировалась, это назначение не стало ни для кого откровением.

‎— На ваш взгляд, он выправит положение?

‎— По крайней мере он знает половину футболистов этой команды, возможно, у него получится, дай Бог.

‎— Какое место по итогам сезона будет успехом для «Сочи»?

‎— Исходя из того, что команда идет на последнем месте, если они поднимутся по турнирной таблице выше стыковых матчей, то будет уже успехом.

После 7 туров «Сочи» с одним очком занимает последнее 16-е место в РПЛ.

Последним местом работы Осинькина были «Крылья Советов», которые он покинул по окончании прошлого сезона.