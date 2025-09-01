Точилин назвал успешный результат для Осинькина в «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал приход Игоря Осинькина в клуб с юга России.
Сегодня, 1 сентября, президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера.
— Как считаете, хороший ли это выбор?
— Слухи об этом уже давно шли, что, скорее всего, место Морено займет Осинькин. С учетом того, как команда формировалась, это назначение не стало ни для кого откровением.
— На ваш взгляд, он выправит положение?
— По крайней мере он знает половину футболистов этой команды, возможно, у него получится, дай Бог.
— Какое место по итогам сезона будет успехом для «Сочи»?
— Исходя из того, что команда идет на последнем месте, если они поднимутся по турнирной таблице выше стыковых матчей, то будет уже успехом.
После 7 туров «Сочи» с одним очком занимает последнее 16-е место в РПЛ.
Последним местом работы Осинькина были «Крылья Советов», которые он покинул по окончании прошлого сезона.