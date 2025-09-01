«Марсель» хотел взять защитника «Интера» в аренду

«Марсель» предпринял попытку подписать Бенжамена Павара.

По данным Foot Mercato, французский клуб попытался взять защитника «Интера» в аренду. Однако этот вариант не устроил итальянцев.

Ранее сообщалось, что 29-летний игрок может покинуть миланский клуб этим летом.

