«Марсель» хотел взять защитника «Интера» в аренду

«Марсель» хотел взять Павара в аренду, но этот вариант не устроил «Интер»
«Марсель» предпринял попытку подписать Бенжамена Павара.
По данным Foot Mercato, французский клуб попытался взять защитника «Интера» в аренду. Однако этот вариант не устроил итальянцев.
Ранее сообщалось, что 29-летний игрок может покинуть миланский клуб этим летом.
